Osmaniye'de öğrenci ve velilileri taşıyan minibüsle tır çarpıştı, 17 kişi yaralandı - Haberler

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Osmaniye'de öğrenci ve velilileri taşıyan minibüsle tır çarpıştı, 17 kişi yaralandı

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye'de öğrenci ve velilileri taşıyan minibüsle tır çarpıştı, 17 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler ve velilileri taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler ve velilileri taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten geziden dönen özel bir kolejin öğrencileri ile velilerini taşıyan M.Ç. yönetimindeki 80 ACK 599 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, E.Ş. idaresindeki 33 AJH 558 plakalı tırla çarpıştı.

Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Gaziantep Osmaniye Güncel Haberler

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