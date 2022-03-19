Osmaniye'de öğrenci servisiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye'de öğrenci servisiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Osmaniye'de öğrenci servisiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
G.T. idaresindeki 80 HG 883 plakalı motosiklet, Hacı Osmanlı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde A.T. idaresindeki 80 S 0040 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan G.T, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
A.T. gözaltına alındı.
AA / Ümit Kahrıman - Güncel