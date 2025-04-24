İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Osmaniye'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Osmaniye'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada öğrenci servisi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 9'u öğrenci olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

1) OSMANİYE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 9'U ÖĞRENCİ 11 YARALI

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Müdür Mehmet İslah Caddesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 80 M 6567 plakalı öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede park halinde bulunan bir başka otomobil de hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 9'u öğrenci 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.