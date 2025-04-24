Osmaniye'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

1) OSMANİYE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 9'U ÖĞRENCİ 11 YARALI

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Müdür Mehmet İslah Caddesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 80 M 6567 plakalı öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede park halinde bulunan bir başka otomobil de hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 9'u öğrenci 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.