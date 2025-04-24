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Osmaniye'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Osmaniye'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Müdür Mehmet İslah Caddesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 80 M 6567 plakalı öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede park halinde bulunan bir başka otomobil de hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 9'u öğrenci 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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