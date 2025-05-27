Osmaniye'de Narkotik Uygulaması: 5 Tutuklama

Osmaniye'de Narkotik Uygulaması: 5 Tutuklama
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Kadirli ilçesinde yapılan narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan şahıslar ile birlikte silah, uyuşturucu ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, 2 tabanca, av tüfeği, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet, bisiklet ve 3 evcil hayvan bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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