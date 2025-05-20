Osmaniye'de Narkotik Uygulamalarında 5 Tutuklama

Osmaniye'de Narkotik Uygulamalarında 5 Tutuklama
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Kadirli ilçesinde yapılan narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı. Uygulamalarda çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, 2'si kurusıkı 4 tabanca, 2 av tüfeği, 45 tüfek fişeği, bir miktar uyuşturucu ve taş obje ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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