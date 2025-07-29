Osmaniye'de Narkotik Uygulamalarında 4 Tutuklama

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Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamaları sonucu gözaltına alınan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, 1 kurusıkı tabanca, 28 bin 440 filtreli sigara kağıdı, 11 litre kaçak alkol, bir miktar uyuşturucu, çalıntı bisiklet ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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