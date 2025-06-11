Osmaniye'de Narkotik Uygulamalarında 4 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Narkotik Uygulamalarında 4 Kişi Tutuklandı
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Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamalarında 12 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, ruhsatsız 3 tüfek, 11 fişek, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı 1 motosiklet ile 150 bin boş makaron ele geçirildi.

Ekipler uygulamalarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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