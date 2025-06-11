Osmaniye'de Narkotik Uygulamalarında 4 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, ruhsatsız 3 tüfek, 11 fişek, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı 1 motosiklet ile 150 bin boş makaron ele geçirildi.

Ekipler uygulamalarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.