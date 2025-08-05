Osmaniye'de Narkotik Operasyonunda 8 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca, 10 tüfek fişeği, bir miktar uyuşturucu ile 1 kesici alet, 1 hassas terazi, 5 cep telefonu, çalıntı 1 otomobil, 1 bisiklet ve 1 bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.