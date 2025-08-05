Osmaniye'de Narkotik Operasyonunda 8 Tutuklama
Kadirli ilçesinde yapılan narkotik ve asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve çalıntı mallar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 8'i tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca, 10 tüfek fişeği, bir miktar uyuşturucu ile 1 kesici alet, 1 hassas terazi, 5 cep telefonu, çalıntı 1 otomobil, 1 bisiklet ve 1 bilgisayar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel