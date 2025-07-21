Osmaniye'de Narkotik Operasyonunda 8 Tutuklama
Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamaları sırasında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, 5 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 20 litre kaçak alkol, çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel