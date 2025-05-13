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Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda kurusıkı tabancalar, av tüfekleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, 2'si kurusıkı 5 tabanca, 2 av tüfeği, 145 tüfek fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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