Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 7 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli ilçesinde yapılan narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. Uygulamalarda 2 tabanca, 1 tüfek, uyuşturucu ve 260 bin makaron ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, 2 tabanca, 1 tüfek, 198 fişek, bir miktar uyuşturucu ve 260 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andrea Pirlo, Süper Lig'e geri dönüş yolunda

Andrea Pirlo, Süper Lig'e dönüyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü

Can pazarı! Restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.