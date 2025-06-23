Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 7 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, 2 tabanca, 1 tüfek, 198 fişek, bir miktar uyuşturucu ve 260 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.