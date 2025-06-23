Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 7 Tutuklama
Kadirli ilçesinde yapılan narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. Uygulamalarda 2 tabanca, 1 tüfek, uyuşturucu ve 260 bin makaron ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, 2 tabanca, 1 tüfek, 198 fişek, bir miktar uyuşturucu ve 260 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel