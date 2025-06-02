Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda kaçak tütün, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, 2 tabanca, 15 tüfek fişeği, 29 kilogram kaçak tütün, 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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