Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 21 Gözaltı, 9 Tutuklama
Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamalarında 21 şüpheli yakalandı, bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyon sırasında silahlar ve uyuşturucu gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.
Uygulamalarda, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 39 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 79 kilogram kıyılmış tütün, çalıntı bisiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel