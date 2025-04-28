Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 21 Gözaltı, 9 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 39 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 79 kilogram kıyılmış tütün, çalıntı bisiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.