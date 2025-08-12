Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 10 Tutuklama

Osmaniye'de Narkotik Operasyonu: 10 Tutuklama
Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamalarında 17 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda 10 kişi tutuklandı, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, airsoft tabanca, ruhsatsız 1 av tüfeği, 50 bin 800 makaron, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı bisiklet ve 1 altın bileklik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
