Osmaniye'de Narkotik Köpeği Poyraz Ayın Köpeği Seçildi
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde görevli narkotik köpeği Poyraz, uyuşturucu operasyonlarındaki başarısıyla ayın köpeği seçildi. Kasımda düzenlenen operasyonlarda 236 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi. Poyraz'ın verdiği tepkilerle uyuşturucunun bulunmasında ekiplere katkı sağladığı belirtildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde görevli narkotik köpeği "Poyraz" uyuşturucu operasyonlarındaki başarısıyla "ayın köpeği" seçildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasımda kentte düzenlenen operasyonlarda 236 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda, emniyetin hassas burnu "Poyraz", verdiği tepkilerle uyuşturucunun bulunmasında ekiplere katkı sağladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, "Poyraz" operasyonlardaki başarışı dolayısıyla Türkiye geneli narkotik detektör köpekleri arasından "ayın köpeği" seçildi.