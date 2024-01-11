Osmaniye'de Narkogüç Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

OSMANİYE'de polisin düzenlediği 'Narkogüç' operasyonlarında yakalanan ve aralarında kesilmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik il merkezi ve Düziçi İlçesinde belirlenen adreslere yönelik 'Narkogüç' operasyonları düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 168,25 gram bonzai, 39,14 gram esrar ve 1 adet esrar ezme aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda, şüpheli İsmail D., Mustafa A, Furkan B. ve Fatma B. yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 20 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan Mehmet S. ve 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan İrfan U. ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçundan 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Arif S. ile 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Süleyman Taha S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)