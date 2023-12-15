Osmaniye'de Narkogüç Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

OSMANİYE'de polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik Narkogüç' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında durdurulan bir TIR'da ve bir eve yapılan baskında hassas burunlu narkotik köpek ile yapılan aramada 1 kilo 150 gram skunk, 252 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 12 adet uyuşturucu hap ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D., M.S., H.İ.K., M.Ö. ve S.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)