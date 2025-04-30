Osmaniye'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
Kadirli ilçesinde K.K.'nin evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerinde jandarma ekipleri de bulundu. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
K.K'nin Yoğunoluk köyündeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel