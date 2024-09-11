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Osmaniye Kadirli'de Müstakil Evde Yangın: Bir Kişi Yaralandı

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Kadirli ilçesindeki Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde O.G'ye ait müstakil evde çıkan yangında ev sahibi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü ve evde hasar meydana geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde O.G'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında yaralanan ev sahibi, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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