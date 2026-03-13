Haberler

Osmaniye'de otoyolda yarış yapan 2 motosiklet sürücüsü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de otoyolda motosikletleriyle yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki sürücü, Jandarma tarafından tespit edilerek para cezasına çarptırıldı ve adli işlem başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından "Yollar yarış pisti değildir" notuyla yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de otoyolda motosikletlerle yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüler, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı.

Kural ihlali yapan sürücülerle, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak öven kişilere idari para cezası uygulandı.

Bir sürücünün sürücü belgesi 2 yıl 2 ay süreyle geri alındı, diğer sürücünün sürücü belgesi olmadığı için idari yaptırım uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

