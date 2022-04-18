Osmaniye'de motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de bindikleri motosikletle ağaca çarpan 2 kardeş, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bindikleri motosikletle ağaca çarpan 2 kardeş, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.
16 Nisan'da İ.A. (14) idaresindeki plakasız motosiklet, merkeze bağlı Türkmen Beldesi Tüysüz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan kardeşi H.A. ağır yaralandı.
İ.A, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan H.A. ise 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel