Osmaniye'de Motosiklet TIR ile Çarpıştı: 1 Ölü

Osmaniye'de Motosiklet TIR ile Çarpıştı: 1 Ölü
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Osmaniye'nin D-400 yolunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yasin Doğan, TIR ile çarpışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'de TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Doğan (46), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 yolunun Akyar mevkisinde meydana geldi. Yasin Doğan yönetimindeki 80 AGN 790 plakalı motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, yol kenarına düşen motosiklet sürücüsü Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis TIR şoförünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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