Osmaniye'de Motosiklet Minibüse Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Osmaniye-Gaziantep kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Adem Altun yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adem Altun idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Osmaniye- Gaziantep kara yolu Çona köyü yakınlarında aynı yönde seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
