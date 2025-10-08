Haberler

Osmaniye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de bir yolcu minibüsüne çarpan motosikletin sürücüsü Adem Altun (55), kaza sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'de yolcu minibüsüne çarpan motosikletin sürücüsü Adem Altun (55), yaşamını yitirdi. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolu Çona köyü mevkisinde meydana geldi. Adem Altun idaresindeki motosiklet, aynı güzergahta giden yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savrularak demir bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
