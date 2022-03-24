Osmaniye'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kadirli ilçesinde motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kadirli ilçesinde motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki ayrı adresten motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen F. G ve N. S. Y, çaldıkları motosikletlerle birlikte yakalandı, motosikletler sahiplerine teslim edildi.

AA / Menderes Özat - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Haberler

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