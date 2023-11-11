Osmaniye'de minibüste uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan minibüsün gizli bölmesinde 69 kilo Skunk maddesi ve 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları çerçevesinde E90 otoyolunda seyir halinde olan minibüsü dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Minibüste hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış halde 69 Kilo Skunk maddesi ve 400 gram toz esrar ele geçirildi.

C.G. isimli şahıs gözaltına alındı. - OSMANİYE