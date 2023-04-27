Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osman G. yönetimindeki 80 S 7079 plakalı minibüs Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde Hasan Kurt idaresindeki 80 ADD 134 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kurt, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartıldı.
Kurt, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel