Osmaniye'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cemalpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, Mehmet Gebenli idaresindeki 33 EU 074 plakalı otomobil ile İzzet Çiçekli yönetimindeki 80 ACD 855 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i çocuk 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
