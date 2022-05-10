Osmaniye'de metruk binaların yıkımına devam ediliyor - Haberler

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Osmaniye'de metruk binaların yıkımına devam ediliyor

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye'de metruk binaların yıkımına devam ediliyor

Osmaniye'de, halkın güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımı sürüyor.

Osmaniye'de, halkın güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımı sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Suçlulara Yuva Kalmasın Projesi kapsamında, metruk binaların belediye ekiplerince yıkımı devam ediyor.

Çalışma kapsamında, bu yıl içerisinde 26 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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