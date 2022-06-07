Osmaniye'de metruk binada göçük altında kalan kişi yaralandı - Haberler

Osmaniye'de metruk binada göçük altında kalan kişi yaralandı Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, metruk binada göçük altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, metruk binada göçük altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde tek katlı metruk binanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Bu sırada evde bulunan Soner A. enkaz altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerince evden çıkarılan Soner A, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Ümit Kahrıman - Güncel Fatih Sultan Mehmet Toprakkale Osmaniye Güncel Haberler

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