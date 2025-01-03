Osmaniye'de Marketlerde Fahiş Fiyat Denetimi
Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirerek hatalı fiyatlandırma yapan marketlere ceza uyguladı. Belediye Başkanı, denetimlerin yıl boyunca süreceğini açıkladı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceleyerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.
Denetimler kapsamında ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark olan marketlere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.
Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yıl boyunca denetimlerin devam edeceğini kaydetti.