Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Mahzen-3 Operasyonunda 39 Tutuklama

Güncelleme:

Osmaniye'de düzenlenen Mahzen-3 operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen silahlar, uyuşturucu ve diğer deliller de belirlendi.

Osmaniye'de iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Mahzen-3 operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Kentte 4 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da aralarında olduğu 52 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 50 zanlıdan 39'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın elebaşı olduğu iki organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "yaralama", "iş yeri ve ikamet kurşunlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarını işlediklerini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda 6?1 ruhsatsız tabanca, 3?2 tüfek, 1?,5 kilogram uyuşturucu, çok sayıda mermi ve paraya da el konulduğunu belirtmişti.

Zanlılardan 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 52'si adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Osmaniye Suç Operasyon Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayları Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül Kimdir? Yakup Odabaşı kimdir? CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title