Osmaniye'de Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
Osmaniye'de Ceyhan Nehri kıyısına park eden 4 kişilik aile, su seviyesinin yükselmesi sonucu araçta mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri, aileyi kurtararak güvenli bir bölgeye çıkardı.
Osmaniye'de su seviyesinin yükselmesi nedeniyle nehir kıyısına park ettikleri hafif ticari araçta mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kumarlı köyü Karakışla Mahallesi'ne giden 4 kişilik aile, plakası öğrenilemeyen aracı Ceyhan Nehri'nin kıyısına park etti.
Aile, su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle araçtan çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sudaki hafif ticari aracı halat yardımıyla güvenli bölgeye çeken ekipler, 4 kişiyi karaya çıkardı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel