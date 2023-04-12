OSMANİYE'DE KUYUYA DÜŞEN 4 YAVRU KÖPEĞİ, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

OSMANİYE'de üzeri açık unutulan 3 metrelik kuyuya düşen 4 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mevlana Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden köpek sesi duyan vatandaşlar bölgeyi kontrol etti. Kullanılmayan su kuyusuna sokak köpeğinin yavrularının düştüğünü fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen 4 yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, özel bir aparatla kuyu içerisindeki yavru köpekleri birer birer yakalayarak dışarıya çıkardı. Yapılan muayenesinde herhangi bir yarası bulunmadığı belirlenen yavru köpekler, yakınlardaki anne köpeğin yanına bırakıldılar. Açık olan kuyunun üzeri ise kapatıldı. (DHA)