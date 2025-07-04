Osmaniye'de Kurşunlama Olaylarına Karışan 6 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de bazı ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarına karışan 6 kişi güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

OSMANİYE'de bazı ev ve iş yerlerini kurşunlayan 6 kişi yakalandı. Olaylar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde meydana gelen iş yeri ve ikamet kurşunlama olayları kapsamında şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bölgelerdeki iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, kısa sürede olayları gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli, adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Olaylarda kullanılan 1 tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti

İngiltere'den Acun'u yıkan haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti

Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Düzenleme komisyondan geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.