Osmaniye'de Kurşunlama Olayıyla İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı

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Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları tespit etti.

Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 6 zanlının kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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