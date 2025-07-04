Osmaniye'de Kurşunlama Olayıyla İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları tespit etti.
Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 6 zanlının kimliğini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel