Osmaniye'de Kurban Bayramı için Asri Mezarlıkta Çalışma Başladı

Osmaniye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Asri Mezarlık'ta temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaparak vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyareti yapmalarını sağlıyor. Şehitlik ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin edildiği alanda asfaltlama çalışması da yapıldı.

Osmaniye'de kurban bayramı için asri mezarlıkta hummalı çalışma başladı

OSMANİYE - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyareti gerçekleştirebilmeleri için Osmaniye Belediyesi tarafından Asri Mezarlık'ta hummalı bir çalışma başlatıldı. Mezarlık genelinde temizlik ve bakım onarım çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların defin edildiği alan ile yeni yapılan şehitlik çevresinde asfaltlama çalışması yapıldı.

Osmaniye Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyareti yapabilmeleri için mezarlık genelinde hummalı bir çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ana arter yollarda temizlik çalışması yapılırken vatandaşlar tarafından yaptırılan mezar bakım ve onarımında oluşan molozlar da kaldırıldı. Bayramda kabir ziyareti yapan vatandaşların araçları için geçiş güzergahı olan ara yollarda yağmur nedeniyle oluşan deformeler de iş makineleri ile düzeltildi. Ayrıca vatandaşların su sorununu yaşamaması için yine ekipler tarafından mezarlık genelinde çeşme bakım ve onarımı yapıldı.

-Şehitlikte bakım ve temizlik çalışması yapıldı

Kurban Bayramı dolayısıyla Asri Mezarlık'taki yer alan Osmaniye Şehitliğinde de geniş çerçeveli bakım ve temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmasının ardından vatanın birliği ve bütünlüğü için hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerin mezarları yıkandı.

-Şehitlik ile depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin edildiği alanda asfaltlama çalışması yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Osmaniye'de hayatını kaybeden vatandaşların defin edildiği alan ile yeni yapılan şehitlik çevresinde Fen İşleri Müdürlüğü'nce asfalt yol yapım çalışması başlatıldı. Dolgu çalışmasının ardından sıcak asfalt dökülen alanda yine Kurban Bayramı'nda kabir ziyareti yapacak olan vatandaşlar için hazırlandı.