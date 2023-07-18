Osmaniye'de kullanılmayan iki katlı bina çöktü

Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve kullanılmayan iki katlı binanın üst katı kendiliğinden çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve kullanılmayan iki katlı binanın üst katı kendiliğinden çöktü.

Osmaniye'de Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde Envar-ül Hamit Camii karşısında bulunan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve kullanılmayan iki katlı binanın üst katı kendiliğinden çöktü.

Binanın çöktüğü anda video çeken Hakan Korkmaz, "Akşam saatlerinde bir anda iki katlı bina çöktü, biz ilk başta yıkıma başladılar sandık, bir anda dumanlar yayıldı sonra anladık ki bina birden bire çökmüş. Çöktüğünü anladık, Allah'tan kimseye bir şey olmadı, altından geçen insanlar yoktu. Ama üzücü bir durum, bu binaların acilen yıkılmasını temenni ediyorum." dedi.

Olayın ardından bölgeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri bina çevresine güvenlik önlemi aldı. İncelemede, binada kimsenin bulunmadığı belirlendi. - OSMANİYE