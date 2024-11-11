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Osmaniye'de Korna İhalesi: 15 Sürücüye 155 Bin Lira Ceza

Osmaniye'de Korna İhalesi: 15 Sürücüye 155 Bin Lira Ceza
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Osmaniye'de gece saatlerinde gereksiz korna çalarak çevreyi rahatsız eden 15 sürücüye toplamda 155 bin 250 lira ceza kesildi. Polis, sosyal medyadan gelen ihbarlar doğrultusunda gerekli denetimleri gerçekleştirerek, gürültü yapan araçların sürücülerine ceza uyguladı.

OSMANİYE'de gece saatlerinde konvoy halinde korna çalarak çevreyi rahatsız eden, aralarında TIR şoförlerinin de bulunduğu 15 sürücüye, 155 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kentte gece saatlerinde gereksiz korna çalarak çevreyi rahatsız eden, aralarında TIR'ların da bulunduğu araç konvoyu tur attı. Gürültüden rahatsız olanlar olayı cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları ihbar kabul eden polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden plakaları belirlenen 15 aracın sürücüsüne toplam 155 bin 250 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve gece geç saatlerde konvoy şeklinde korna çalarak aşırı gürültü yapmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren araçlar ile ilgili olarak müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 15 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 72'nci maddesinden toplamda 155 bin 250 lira cezai işlem uygulanmıştır. Halkımızın güvenliğini ve huzurunu bozacak her türlü eyleme karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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