Osmaniye'de Korna İhalesi: 15 Sürücüye 155 Bin Lira Ceza

OSMANİYE'de gece saatlerinde konvoy halinde korna çalarak çevreyi rahatsız eden, aralarında TIR şoförlerinin de bulunduğu 15 sürücüye, 155 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kentte gece saatlerinde gereksiz korna çalarak çevreyi rahatsız eden, aralarında TIR'ların da bulunduğu araç konvoyu tur attı. Gürültüden rahatsız olanlar olayı cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları ihbar kabul eden polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden plakaları belirlenen 15 aracın sürücüsüne toplam 155 bin 250 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve gece geç saatlerde konvoy şeklinde korna çalarak aşırı gürültü yapmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren araçlar ile ilgili olarak müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 15 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 72'nci maddesinden toplamda 155 bin 250 lira cezai işlem uygulanmıştır. Halkımızın güvenliğini ve huzurunu bozacak her türlü eyleme karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,