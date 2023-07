Osmaniye'de 'Korkutlar' dualarla Gabar'a uğurlandı

OSMANİYE - Osmaniye'de 'Korkutlar', Şırnak Gabar dağına mehter ve dualarla uğurlandı.

Osmaniye'de 'Korkutlar' olarak bilinen ve Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri. Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'ndaki petrol kuyusunun emniyetini sağlamak için görevlendirildi. Korkutlar olarak isimlendirilen taburun komandolarını uğurlamak için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Hulusi Akkuş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, askeri ve mülki erkan ile askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ve Komando andının okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehter takımı gösterisinin ardından, Osmaniye il müftü vekili Alaaddin Hançer tarafından Kur-an'ı Kerim okundu.

Törende konuşan, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak,"Yiğit Osmaniye'mizin medarı iftiharı cennet Amanosların kartalı, Korkutlarımızı, kutlu ve onurlu yeni bir göreve uğurlamanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Jandarma teşkilatı olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar başta teröristle mücadele ve emniyet, asayişin temini olmak üzere bize tebliğ edilen her türlü görevi bir ibadet anlayışı içinde canla başla ve ettiğimiz yemine bağlı kalarak canımız pahasına yerine getirdik. Yüce Türk milletinin hizmetkarı olarak Çanakkale Savaşları'nda Altıtepe, Koca çimen ve Kireç tepe muharebelerinde destan yazdık teröristle mücadele çerçevesinde güzel yurdumuzun her karış toprağında ve sınır ötesi harekatlarında büyük başarılara imza attık. 15 Temmuz hain darbe girişimi devamındaki süreçte satılmış teröristlere karşı devletimiz ve aziz milletimizin yanında mücadelemizi verdik. Göz bebeğimiz, Korkutlarımızla 22 Mayıs 2022 tarihinde cennet amadoslarımıza kirli ayaklarıyla basan son 2 haini etkisiz hale getirerek bölgemizi terörden tamamen temizledik. Her türlü tabi afette, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde ilimizi de etkileyen asrın felaketinde kısa süreli reaksiyon göstererek milletimizin yaralarının sarılmasında topyekun katkı sağladık. Şimdi de şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan daha yazmak için kutlu bir yola çıkıyoruz. Kahraman Korkutlarımızı yıllardır uğrunda nice şehitler ve gaziler verilen Şırnak Gabar dağı bölgesine ülkemiz için son derece kritik ve ekonomik değere sahip olan petrol arama çalışmalarının emniyet tedbirlerinin sağlanması maksadıyla dualarla, kurbanlarla ve bir bayram havasında uğurluyoruz. Kahraman evlatlarım, Korkutlarım, sizleri bu kutlu görevde önce Allah'a, sonra da komutanlarımıza emanet ederken hepinizi tertemiz alnınızdan tekten öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, kılıcınız keskin, gazanız mübarek olsun."dedi

Komandoların ailelerine de seslenen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Kahraman Korkutlarımızın çok kıymetli aileleri ve kahraman Korkutlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün her zaman, her şartta vatan mücadelesinde korkusuzca mücadele veren, Korkutlarımızı yine çok önemli bir göreve uğurlamanın gururunu yaşıyoruz Allah yollarını açık etsin. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Vatan görevinde her zaman başarıya imza atmış, göğsümüzü kabartmış olan Korkutlarla gurur duyuyoruz. Allah onları yetiştiren anne babadan razı olsun. Bu kutlu görevde de başarıyla yapacaklarına inanıyoruz. Dualarımız kendileriyle Allah bahtlarını her daim açık etsin Bu vatan sizden her zaman görev bekledi ve bu görevi de en iyi şekilde yaptınız. Bundan sonra da yapacağınıza inanıyoruz. Allah'ım sizleri her türlü Kötülükten, kazadan, beladan korusun. Kahraman Korkutlar, yolumuz açık olsun" dedi.

Törende aileleriyle vedalaşan komandolar ve aileleri arasında duygu dolu anlar yaşandı