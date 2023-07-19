Osmaniye'de Köpeğini Döven Kişiye İdari Para Cezası

OSMANİYE'de evinde beslediği köpeğini paspasla döven H.E.'ye 4 bin 554 TL idari para cezası yazıldı. Cep telefonu ile görüntülenen şiddet görüntülerinden sonra el konulan köpek, barınağa yerleştirildi.

Kentte 18 Temmuz'da evinin balkonunda bir kişinin paspasla köpeğini dövdüğü anlar komşusu tarafından cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada görüntüler büyük tepki çekerken, ihbar üzerine polis soruşturma başlattı. Yapılan incelemede köpeği dövdüğü belirlenen H.E. gözaltına alındı. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan köpeğe de el konuldu. H.E.'ye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 4 bin 554 TL idari para cezası yazılarak, serbest bırakıldı. Veteriner tarafından muayene edilen köpek ise gerekli tedavilerin yapılması için Osmaniye Geçici Barınak görevlerine teslim edildi. Köpeğin barınağa yerleştirildiği öğrenildi. (DHA)