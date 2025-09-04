Osmaniye'de Kızını Tüfekle Yaralayan Baba Tutuklandı
Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kızı Nilgün K'yi tüfekle yaralayan Mustafa K, hastanede tedavi olduktan sonra tutuklandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar zanlıyı darbetti.
Osmaniye'de otogarda kızını tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.
Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün kızı Nilgün K'yi tüfekle yaralayan, olayın ardından çevredekilerce darbedildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa K, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Mustafa K, işlemleri sonrasında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, yaralı Nilgün K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Nilgün K'yi otogarda tüfekle yaralayan Mustafa K. çevredeki vatandaşlarca darbedilmiş, yaralanan kızı ve babası ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel