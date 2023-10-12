Osmaniye'de Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Çilek Bahçesi Kuruldu

Osmaniye'de, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde hibe destekli 2,5 dönüm alanda çilek bahçesi kurulumu yapıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen KDAKP çerçevesinde, Örencik Köyü'nde çiftçi Veli Canöz tarafından 2,5 dönüm alana kurulan çilek bahçesinin fidesi, sedde yapımı, malçlama ve damlama sulama sistemi kurulum maliyetinin yüzde 70'i hibeli olarak projeden karşılandı. Fide dikimi çiftçi ve ailesi tarafından gerçekleştirilirken, "Rubygem" çilek çeşidi kullanıldı. Dekara ise 5 bin adet çilek fidesi kullanıldığı kaydedildi. Çiftçi Canöz'ün, ayrıca çilek bahçesinin sulanması için kendi imkanları ile 5 kilovat gücünde Güneş Enerji Paneli Sistemi kurulumu yaptığı belirtildi. - OSMANİYE