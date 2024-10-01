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Osmaniye'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kadirli-Andırın Karayolu'nda meydana geldi. Şahin Ö. yönetimindeki 61 EC 810 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Kargıoğlu idaresindeki 03 AP 638 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışarak yaralanan 2 sürücü, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücülerden Osman Kargıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Şahin Ö.'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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