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Osmaniye'de kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu

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Osmaniye'de 25 gündür kayıp olan Tuncay Özdem'in cesedi, dere yatağında bulundu. Özdem'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. AFAD ve polis ekipleri, Karaçay deresinde arama çalışması yapmıştı. Özdem'in cesedi Toprakkale ilçesindeki dere yatağında bulundu.

Osmaniye'de 25 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Osmaniye'deki evinden 11 Mayıs'ta ayrılan Tuncay Özdem'in eve dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Son olarak Karaçay deresi civarında görüldüğü belirtilen Özdem'i bulmak için AFAD ve polis ekipleri, Karaçay deresinde arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu Özdem'in cesedi, Toprakkale ilçesi Türkmen Beldesi Lalegölü mevkisindeki dere yatağında bulundu.

Yapılan ilk incelemenin ardından Özdem'in cenazesi, otopsi için Adana Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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