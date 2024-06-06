Osmaniye'de kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu

Osmaniye'de 25 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Osmaniye'deki evinden 11 Mayıs'ta ayrılan Tuncay Özdem'in eve dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Son olarak Karaçay deresi civarında görüldüğü belirtilen Özdem'i bulmak için AFAD ve polis ekipleri, Karaçay deresinde arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu Özdem'in cesedi, Toprakkale ilçesi Türkmen Beldesi Lalegölü mevkisindeki dere yatağında bulundu.

Yapılan ilk incelemenin ardından Özdem'in cenazesi, otopsi için Adana Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.