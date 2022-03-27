Osmaniye'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD kurtardı - Haberler

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Osmaniye'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD kurtardı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD kurtardı

Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Düziçi ilçesi Alibozlu köyü yakınlarında A.İ. (60), kayalıklardan düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarılan A.İ, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmaniye'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD kurtardı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Osmaniye, AFAD, Güncel, Haberler

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