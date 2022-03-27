Osmaniye'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD kurtardı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Düziçi ilçesi Alibozlu köyü yakınlarında A.İ. (60), kayalıklardan düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarılan A.İ, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel