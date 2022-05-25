Osmaniye'de kayalıklardan düşen çoban yaralandı - Haberler

Osmaniye'de kayalıklardan düşen çoban yaralandı
AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatmak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatmak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, hastaneye kaldırıldı.
Yarbaşı beldesinde hayvan otlatmak için dağlık araziye çıkan Mustafa Burgaç (56), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Yaralanan Burgaç, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Burgaç'ı düşerek mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Burgaç, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ersin Şimşek - Güncel