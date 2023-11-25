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Osmaniye'de kargo kamyonunda 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Osmaniye'de bir kargo kamyonunda yapılan aramada 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de kargo kamyonunda 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Diyarbakır'dan Adana'ya giden A.E. idaresindeki bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü ile yanında bulunan M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Osmaniye Tarsus Adana Güvenlik Güncel Haberler

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