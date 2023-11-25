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Osmaniye'de kargo kamyonunda 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de bir kargo kamyonunda yapılan aramada 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.