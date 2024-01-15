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Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan hükümlü yakalandı

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Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak saklandığı adreste yakalandı.

Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında farklı suçlardan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yetkin G'nin, kendisine benzeyen kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını tespit etti.

Hükümlünün, elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığını da belirleyen ekipler, Yetkin G'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonda yakalanan Yetkin G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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